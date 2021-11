Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 15:57









(CercleFinance.com) - Faurecia gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui réitère son opinion 'achat' sur le titre, maintenu dans sa liste favorite, avec un objectif de cours rehaussé de 58 à 76 euros. Après le résultat de l'OPA qui donnera à Faurecia le contrôle de 79,5% de Hella, le bureau d'études intègre ce dernier dans ses estimations pour l'équipementier automobile français à compter 2022, avec pour effet un relèvement des BNA 2021-23 de 0%/+16,3%/+15,7%.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.26%