Faurecia : dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Faurecia lâche 3,2% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 56 à 30 euros, dans une note consacrée aux équipementiers automobiles européens. Le broker réduit en moyenne de 35% ses estimations de profits opérationnels pour le secteur en 2020. 'Sur la base de ce scénario, nous considérons que les cours actuels constituent de bons points d'entrée sur les groupes disposant de bilans solides', juge-t-il.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.90%