Faurecia: croissance de 29% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Forvia (Faurecia) affiche pour le premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires en augmentation de 29% pour s'établir à plus de 6,64 milliards d'euros, avec notamment un important effet de périmètre lié à un mois additionnel de consolidation de Hella.



En organique, l'équipementier a réalisé une croissance de 17,6%, soit une surperformance de 14,9 points par rapport à la production automobile mondiale grâce à un mix géographique favorable et à la répercussion de l'inflation sur les clients.



'Toutes les activités ont surperformé la croissance du marché mondial et les trois principales régions ont surperformé leur marché local', précise Forvia, revendiquant en outre une réalisation de son objectif de désendettement de fin d'année 'en bonne voie'.



Le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2023, dont un chiffre d'affaires entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 5 et 6%, tout en se disant 'en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à horizon 2025'.





