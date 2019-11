Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : création d'une co-entreprise avec Michelin Cercle Finance • 21/11/2019 à 10:48









(CercleFinance.com) - Faurecia et Michelin annoncent avoir officialisé la création de Symbio, Faurecia Michelin Hydrogen Company. Cette co-entreprise regroupe l'ensemble de leurs activités dédiées à la pile à hydrogène. Elle a pour ambition de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène. Cette co-entreprise est chargée de développer, produire et commercialiser des systèmes de piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds ainsi que pour d'autres domaines d'électromobilité. Faurecia apporte son savoir-faire technologique sur la mobilité à hydrogène et les travaux de R&D réalisés avec le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives). Michelin apporte le savoir-faire de sa filiale Symbio, équipementier fournissant des kits de piles à hydrogène associés à une offre de services et des activités de conception et de production.

