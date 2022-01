Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: cotation suspendue à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:17









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce qu'à sa demande, Euronext a suspendu la cotation de son titre, à compter de l'ouverture du marché ce lundi et dans l'attente d'un communiqué, dans le cadre de la finalisation attendue des opérations liées à la réalisation de l'acquisition de Hella.



Pour rappel l'équipementier automobile a annoncé, la semaine dernière, que toutes les conditions suspensives étaient désormais satisfaites pour la réalisation de la transaction avec la famille Hueck annoncée le 14 août 2021 et pour le règlement-livraison de son OPA sur les actions Hella.





