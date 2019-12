Faurecia : Correction technique anticipée (T709S)

(Zonebourse.com)

La configuration technique de l'action Faurecia laisse entrevoir une correction technique à court terme.

Le timing apparaît opportun pour mettre à profit un probable repli des cours en direction des 46.1 EUR principalement, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours.

On pourra donc passer vendeur par l'intermédiaire du turbo put infini Société Générale T709S qui cote 1.9 EUR. La réalisation de ce scénario baissier permettrait d'engranger une plus value de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 53.2 EUR limitera le risque à 30%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli