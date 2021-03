Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : contrat de six ans avec l'américain Palantir Cercle Finance • 11/03/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile français Faurecia a signé un contrat de six ans avec l'entreprise américaine Palantir Technologies, qui aide les entreprises à traiter leurs énormes masses de données. Aux termes du partenariat, Faurecia utilisera le logiciel 'Foundry' concçu par Palantir afin de réduire sa consommation de matières premières, d'améliorer la compétitivité de sa R&D, de sécuriser ses approvisionnements et de mesurer ses progrès en matière d'émissions de CO2. 'Foundry' rassemble sous une interface unique les données disparates générées pendant toute une série de processus et stockées dans de multiples systèmes. Palantir précise qu'il s'agit de son premier contrat décroché auprès d'un fournisseur automobile français.

