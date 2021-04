Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : confirme ses objectifs pour l'année 2021 Cercle Finance • 19/04/2021 à 07:33









(CercleFinance.com) - Les ventes se sont élevées à 4 005 millions d'euros au premier trimestre 2021, en croissance de 8,9 % en données publiées. Les ventes ont augmenté de 12,2 % en croissance organique, avec une forte surperformance dans toutes les régions. Pour l'activité Seating (39 % des ventes du Groupe) la croissance organique des ventes est de +13,6 %. Pour Interiors (30 % des ventes du Groupe) la croissance organique des ventes ressort à +11,7 % et pour l'activité Clean Mobility (26 % des ventes du Groupe) la croissance organique des ventes est de +12,3 %. Faurecia maintient son estimation de 76,6 millions de véhicules produits en 2021 et ses objectifs financiers pour l'exercice sont tous confirmés : Ventes >= 16,5 milliards d'euros et surperformance des ventes > +600 pb, Marge opérationnelle d'environ 7 % des ventes, proche des niveaux pré-Covid, Cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et ratio dette nette/EBITDA < 1,5x en fin d'exercice.

