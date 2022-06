Faurecia: coentreprise européenne dans la mobilité propre information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 16:31

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que Symbio, coentreprise entre le Bibendum et Faurecia dans le domaine de l'hydrogène, a signé un accord portant sur la création d'une joint-venture à 50/50 avec Schaeffler, un groupe allemand présenté comme 'un leader mondial dans le secteur automobile et industriel',



Domiciliée à Haguenau, en Alsace, la nouvelle coentreprise opérera sous la marque Innoplate d'ici la fin de l'année (sous réserve des conditions suspensives d'usage) et produira des plaques bipolaires de piles à combustible (BPP), 'un composant stratégique à forte valeur ajoutée' utilisé dans les piles à combustible



Il est ainsi prévu qu'Innoplate commence à produire début 2024 avec une capacité initiale de 4 millions de BPP par an. D'ici 2030, la société ambitionne de produire annuellement environ 50 millions de BPP dans le monde et d'employer plus de 120 personnes.



Il est précisé qu'Innoplate accélérera la production de masse de BPP nouvelle génération et aura Symbio et Schaeffler comme clients exclusifs.