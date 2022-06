Faurecia: chute depuis début 2022, les avis des brokers information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 15:29

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 6% cet après midi et affiche une chute de 42% depuis le début de l'année.



Berenberg a abaissé son objectif de cours sur Faurecia, ramené de 56 à 39 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, le broker souligne que le cours de Bourse de l'équipementier automobile, qui se fait désormais appeler Forvia suite à son mariage avec l'allemand Hella, a vu son cours de Bourse décrocher d'environ 40% cette année, soit une nette sous-performance par rapport au reste du secteur.



Berenberg rappelle que le groupe a pâti, comme l'industrie automobile dans son ensemble, de l'envolée des coûts de production, de la guerre en Ukraine et de l'impact des confinements en Chine.



Mais le courtier évoque aussi des problèmes plus spécifiques au groupe, ayant plongé l'entreprise dans une sorte de 'cercle vicieux' qui s'auto-entretient.



Sur ce sujet, Berenberg estime que les initiatives prises par l'équipe de direction devraient permettre d'écarter les inquiétudes entourant la situation de trésorerie à court terme, même en cas de mauvaises surprises au niveau des volumes d'activité ou des coûts.



'Cela devrait permettre au groupe d'éviter le scénario d'une augmentation de capital, en tout cas sur le court terme et aux niveaux boursiers actuels', conclut le professionnel.



JPMorgan a réduit dans sa dernière analyse son objectif de cours sur Faurecia, qu'il a ramené de 60 à 40 euros, tout en maintenant une recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



Aux yeux de l'analyste, Faurecia demeure l'un des grands équipementiers les mieux exposés à la perspective d'un redressement de la production automobile mondiale.



Pour JPMorgan, son cours de Bourse pourrait ainsi doubler d'ici à la fin 2023.



'Le titre devrait bénéficier du solide effet de levier opérationnel du groupe et de l'accroissement de son flux de trésorerie disponible, essentiellement à compter du second semestre 2022, à la faveur du redémarrage de la production grâce à une meilleure disponibilité des semi-conducteurs', explique l'intermédiaire.



JPMorgan explique que l'abaissement de son objectif de cours est essentiellement dû à la prise en compte d'un ratio Dette nette/Ebitda plus élevé que jusqu'ici.