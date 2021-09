Faurecia choisit Engie comme partenaire vers la neutralité CO2

Outre cette première étape vers la neutralité en CO2 sur les scopes 1 et 2 en 2025, Faurecia vise la réduction de moitié de ses émissions sur le scope3 d'ici 2030 et la neutralité totale en CO2 d'ici 2050, incluant la phase d'utilisation de ses produits.

Au cours de cette nouvelle étape vers la neutralité CO2, Engie accompagnera ainsi Faurecia dans le déploiement d'un programme de performance énergétique en Europe, en Chine, au Brésil et au Mexique, permettant de réduire de 15% la consommation d'énergie des sites sur la base d'une référence de consommation de 600 GWh.

(AOF) - Faurecia a choisi Engie comme partenaire pour l'accompagner dans son engagement à atteindre la neutralité CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Dans le cadre de ce partenariat, Engie fournira des solutions énergétiques qui seront déployées sur plus de 100 sites de Faurecia dans le monde d'ici à la mi-2022.

