Faurecia-CA en baisse de 13,5% au T1, T2 encore difficile

PARIS, 20 avril (Reuters) - Faurecia EPED.PA a fait état lundi d'une baisse de 13,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur son activité et a prévenu que le deuxième trimestre serait plus difficile en Europe et en Amérique du Nord. Les revenus de l'équipementier automobile s'élèvent à 3,739 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. A périmètre et changes constants, les ventes ont reculé de 19,7%, soit moins que la production automobile mondiale qui a chuté de 23,6%. "Nos ventes au premier trimestre ont été fortement affectées par la crise mondiale du Covid-19. Cette crise a touché la Chine tout au long du trimestre, avec un pic en février, puis le reste du monde à partir de mars", a déclaré le directeur général Patrick Koller dans un communiqué. "Alors que les activités en Chine ont effectivement redémarré, nous prévoyons que le deuxième trimestre se révélera plus difficile en Europe et en Amérique du Nord. Le second semestre, quant à lui, devrait afficher une amélioration séquentielle". (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

