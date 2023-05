Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: bondit vers 21E sur une note broker très favorable information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Toujours très volatile, Faurecia (+6,7% à 21,00E) voit le balancier repartir brutalement côté hausse alors que Jefferies relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'achat' (soit une inversion radicale), avec un objectif de cours rehaussé de 50% à 24 euros, dans le cadre d'une note consacrée aux équipementiers automobiles.

Le franchissement des 21,1/21,2E marquerait le franchissement d'une grosse résistance oblique avec 22E comme objectif immédiat puis le retracement de 23,5E (zénith annuel du 3 mars dernier).





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +7.22%