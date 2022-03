Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : bondit de +11% vers 24,8E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - Faurecia accélère son redressement amorcé sur 21,86E, pratiquement sur le même support historique que le 18/03/2020, et bondit de +11% vers 24,8E : le 'gap' des 24,54E du 4 mars est comblé, le prochain objectif se situe vers 27E, puis 32E (50% de retracement de la récente correction amorcée sous 42E)





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +12.03%