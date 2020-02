Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : bien parti pour déborder les 45,7E. Cercle Finance • 17/02/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats, Faurecia semble bien parti pour déborder les 45,7E (à l'ouverture le 6/02) pour rallier les 50E du 12/11 ou au minimum les 49,5E du 09/01.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.63%