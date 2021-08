Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Faurecia prend 4% et signe ainsi l'une des plus fortes hausses du CAC40, soutenue par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 61 euros sur le titre de l'équipementier automobile. Le broker voit dans l'acquisition de Hella, annoncée en début de semaine, 'une opération bien structurée et attractive' dont le potentiel 'ne semble pas intégré dans le cours', l'entité fusionnée se négociant selon lui avec une forte décote par rapport à ses pairs.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.13%