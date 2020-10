Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : baisse de 7,4% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 23/10/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre du troisième trimestre 2020, un chiffre d'affaires en baisse de 7,4% à 3.874 millions d'euros, 'des ventes supérieures aux prévisions initiales, soutenues par l'amélioration des conditions du marché'. L'équipementier automobile souligne une forte amélioration séquentielle avec un recul des ventes de 7% au troisième trimestre à périmètre et taux de change constants, après des baisses de 19,7% au premier et de 50% au deuxième. Ajoutant que ses ventes ont progressé chaque mois du trimestre avec même une croissance organique de 1,2% en septembre, Faurecia relève ses objectifs financiers pour le second semestre et se dit 'en bonne voie pour atteindre son ambition à horizon 2022'.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +0.23%