Faurecia : baisse de 13,5% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre du premier trimestre 2020, des ventes de 3.739,3 millions d'euros, en baisse de 13,5% en publié et de 19,7% à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 390 points de base par rapport à la production automobile mondiale. 'Nos ventes ont été fortement affectées par la crise mondiale du Covid-19. Cette crise a touché la Chine tout au long du trimestre, avec un pic en février, puis le reste du monde à partir de mars', souligne le directeur général Patrick Koller. Le conseil d'administration a décidé, en raison de la pandémie, de reporter l'assemblée générale initialement prévue le 29 mai, au 26 juin. Faurecia estime en outre ne pas être actuellement en mesure de présenter de nouveaux objectifs financiers pour 2020.

