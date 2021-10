Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : baisse de 10% des ventes au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce des ventes de 3,43 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 10,4% en données publiées et de 11,4% en organique, avec toutefois une forte surperformance par rapport à la production automobile mondiale. Dans un marché pénalisé par la pénurie des semiconducteurs, la surperformance de l'équipementier automobile s'est établie à 780 points de base, et même à 1230 points de base en données sous-jacentes excluant l'effet défavorable du mix géographique. Faurecia confirme ses objectifs 2021 récemment ajustés, dont des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et une forte surperformance organique des ventes de plus de +600 points de base, ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,2% des ventes.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.53%