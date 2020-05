Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 15/05/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce que dans le contexte de la crise sanitaire, son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale convoquée pour le 26 juin se tiendra à huis clos, c'est-à-dire sans la présence physique des actionnaires. Les actionnaires de l'équipementier automobile sont donc invités à exercer leur droit de vote avant l'assemblée, en votant par internet via VOTACCESS, en renvoyant leur formulaire de vote par voie postale, ou encore en donnant pouvoir. Exceptionnellement, le conseil d'administration propose aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019, pour 'privilégier la responsabilité sociétale et la liquidité du groupe par rapport à la distribution'.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.47%