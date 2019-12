FAURECIA annonce un partenariat avec Devialet

(AOF) - Faurecia et Devialet ont annoncé mercredi un partenariat afin de proposer aux constructeurs automobiles des solutions audio de haute qualité. Avec plus de 160 brevets à son actif, Devialet apporte ses technologies de pointe, dont SAM (Speaker Active Matching), ainsi qu'une expertise en matière d'architecture acoustique, de conception de haut-parleurs, de traitement du signal, et une caution haut de gamme. De son côté, Faurecia apporte son expertise en conception électronique et intégration systèmes, ainsi que sa solution de gestion centralisée du son dans l'habitacle.

Faurecia et Devialet présenteront pour la première fois le fruit de leur partenariat à l'occasion du CES de Las Vegas qui se déroulera du 7 au 10 janvier 2020.