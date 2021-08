Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : acquisition de Hella applaudie, refranchit 41,5E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - Faurecia efface toutes ses pertes depuis le 30 juin dernier. L'acquisition de l'équipementier Hella est applaudie, le titre refranchit 41,5E et teste l'ex-plancher du 2 mars dernier.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +9.39%