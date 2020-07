FAURECIA acquiert la start-up canadienne IRYStec Software

(AOF) - Faurecia annonce l'acquisition d'IRYStec Software, une start-up canadienne. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. « IRYStec a développé la première plateforme logicielle mondiale utilisant la perception et la physiologie afin d'optimiser le système d'affichage au sein du cockpit et par conséquent l'expérience utilisateur », explique l'équipementier automobile français.

Cette solution logicielle complète permet de personnaliser l'affichage selon l'angle de vision du conducteur et la lumière ambiante, offrant ainsi une expérience plus sûre, plus confortable et à moindre coût.

Cette technologie, adaptée à tous les types et toutes les tailles d'écran, permet d'améliorer jusqu'à 30 % la luminosité et le contraste perçus, indique Faurecia, qui ajoute qu'elle permet également de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie et de réduire la génération de chaleur.

Cette technologie sera lancée dans le courant de l'année dans un véhicule haut de gamme.

