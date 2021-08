Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : accord en vue de l'acquisition de Hella information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce un accord pour une OPA sur les actions Hella au prix de 60 euros par action (60,96 euros en incluant un dividende) et l'acquisition, au même prix, de la participation de 60% du 'pool familial', payé en numéraire et en actions nouvelles. En conséquence, le pool familial rejoindra les actionnaires de Faurecia en détenant jusqu'à 9% du capital, avec un lock-up de 18 mois. Un représentant du pool rejoindra le conseil d'administration de l'équipementier automobile français. 'Cette combinaison marque une étape sans précédent dans l'ambition de Faurecia d'accélérer sa transformation stratégique, en investissant dans des segments à forte croissance et en y établissant des positions de premier plan', explique-t-il. La transaction représente une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros pour 100% de l'équipementier allemand. Sa réalisation (y compris le règlement de l'OPA) reste soumise aux approbations réglementaires et sa clôture est prévue début 2022.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%