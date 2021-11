Faurecia : abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce ajuster sa guidance 2021, visant désormais des ventes entre 15 et 15,5 milliards d'euros (et non plus d'environ 15,5 milliards), ainsi qu'une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (et non plus entre 6 et 6,2%).

L'équipementier automobile table désormais sur un cash-flow net supérieur à 300 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6 fois en fin d'année (contre d'environ 500 millions d'euros et inférieur ou égal à 1,5 fois respectivement).

Il justifie cet abaissement par une nouvelle révision en baisse de la production automobile en Europe, par des difficultés à flexibiliser et à compenser des coûts, et par des coûts liés à des difficultés de lancement d'un programme aux Etats-Unis.