Faurecia : a signé un partenariat avec le CNRS

(CercleFinance.com) - Faurecia a signé avec le CNRS une convention de partenariat de cinq ans portant sur plusieurs domaines de recherche. Les domaines sont notamment le Cockpit du Futur (en particulier l'interaction homme-véhicule et la gestion thermique de l'habitacle), les systèmes à hydrogène et les matériaux durables (en particulier l'économie circulaire). ' Ce partenariat permettra à Faurecia d'avoir des échanges réguliers sur une grande variété de domaines de recherche, de bénéficier de l'expertise reconnue du CNRS ' indique le groupe.

