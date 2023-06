Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : à grand coups de portes de saloon, +7% à 21E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:39









(CercleFinance.com) - Faurecia enchaine les séquences de montagnes russes depuis le 19 mai (entre 21,2 et 19,3E) et c'est même assez violent depuis le 29 mai pour s'apparenter à des 'portes de saloon': le titre s'envole de +7% à 21,2E après un test des 19,35E la veille.

En cas de sortie de corridor, les objectifs sont respectivement 23,5E à la hausse puis le 'gap' des 14,2E du 30/12/2022 à la baisse.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +7.13%