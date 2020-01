Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : a finalisé l'acquisition du solde de SAS Cercle Finance • 30/01/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition auprès de Continental des 50 % restants de SAS, dont le projet avait été annoncé le 14 octobre 2019. SAS est un acteur de l'assemblage et de la logistique de modules complexes pour l'intérieur des véhicules. L'entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 740 millions d'euros et emploie près de 4.490 personnes. 'Cette acquisition renforce la stratégie 'Cockpit du Futur' de Faurecia et élargit son offre en matière d'intégration de systèmes, couvrant à présent l'ensemble des modules de l'intérieur ainsi que des lignes de produits telles que l'éclairage et le confort thermique', commente Faurecia.

