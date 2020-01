FAURECIA a finalisé l'acquisition de SAS

(AOF) - Faurecia a finalisé l'acquisition auprès de Continental des 50 % restants de SAS, dont le projet avait été annoncé le 14 octobre dernier. « SAS est un acteur majeur de l'assemblage et de la logistique de modules complexes pour l'intérieur des véhicules, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 740 millions d'euros (IFRS15) et qui emploie près de 4 490 collaborateurs », explique l'équipementier automobile. Ce projet est immédiatement relutif pour Faurecia en termes de marge opérationnelle, de résultat net et de rentabilité des capitaux investis.