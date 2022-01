Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: a finalisé l'acquisition de Hella information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - Faurecia a finalisé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella.



Faurecia a acquis ce jour un total d'environ 79,5 % des actions de Hella. La valeur totale (numéraire et actions) de cette acquisition représente un investissement de 5,3 milliards d'euros.



La nomination d'un représentant du pool familial au Conseil d'administration de Faurecia sera proposée à la prochaine assemblée générale des actionnaires de Faurecia.





