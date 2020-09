Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : à 42,6E, s'ouvre la route des 45E Cercle Finance • 10/09/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Faurecia pulvérise la résistance des 39,7E (plancher du 8 octobre) puis celle des 42E (ex-plancher du 28 janvier) pour prendre la direction des 45E, l'ex-résistance du 5 au 21 février.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.45%