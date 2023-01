Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : +5% à 18,75E, prochain objectif 24E ? information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Faurecia grimpe de +5% à 18,75E et fait mieux que 'soulever' la résistance des 18E du 25 juillet 2022: la marge de franchissement semble donner de la consistance au signal haussier moyen terme.

Une confirmation en fin de séance donnerait le top-départ pour les 24E (double-zénith du mois de juin et bref pic du 29 mars).





