Fauracia : sous 38E, attention à bien préserver support à 36E

(CercleFinance.com) - Faurecia connait un nouveau décrochage sous 39E cette fois (après un gros 'gap' le 15/09 sous 41,38E)!le titre menace d'enfoncer l'ex-zénith du 28 juillet. A 37,75E, la tendance haussière n'est pas encore compromise, elle ne le serait que sur cassure des 36E. Le titre vient de ricocher sous 42,5E qui était un gros objectif, coïncidant avec l'ex-plancher des 27 janvier et 11 février dernier.

