Fashion Week de Milan: gloire à Fendi, Gucci en transition

Défilé Fendi à la Fashion Week de Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

La Fashion Week de Milan s'est poursuivie jeudi sur fond de mercato des directions artistiques au sein de prestigieuses maisons, dont Fendi, qui a séduit avec un défilé anniversaire rendant hommage à ses racines, et Gucci, pas encore sortie de la crise.

Et le jeu de chaises musicales du monde de la mode ne s'arrête pas là: mercredi, c'était Jil Sander qui annonçait le départ de ses directeurs de création, Lucie et Luke Meier. Le show de mercredi matin était donc le dernier pour le couple après huit ans passés aux commandes du style de la marque allemande, propriété du groupe italien OTB de Renzo Rosso.

Mercredi a aussi été marqué par un autre événement important comprenant en arrière-plan son lot de suspense : le défilé anniversaire des 100 ans de Fendi, premier show après le départ de Kim Jones en octobre.

Les rumeurs vont bon train pour savoir qui lui succédera mais en attendant, la maison peut compter sur Silvia Venturini Fendi pour assurer l’intérim: la petite-fille des fondateurs Edoardo Fendi et Adele Casagrande Fendi, qui est normalement directrice de création des collections hommes et accessoires femmes, a ainsi présenté une collection célébrant l'essence de la maison.

Raconter Fendi, son histoire, son ADN, était au cœur de ce projet qui a vu défiler près de 90 looks.

Défilé Fendi à la Fashion Week de Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

"Je ne voulais pas passer trop de temps à m'attarder sur les archives physiques. Pour moi, Fendi 100 évoque davantage mes souvenirs personnels – réels ou imaginaires – de ce qu’était Fendi et de ce que Fendi signifie aujourd’hui", a expliqué la styliste.

Silvia Venturini Fendi a mis en valeur le travail des ateliers dans des pièces en fourrures et en cuir : ici des manteaux cannelés en cuir de cerf et daim réversibles, d'éblouissants manteaux Op-Art finis non pas en imprimé, mais en intarsias géométriques moelleux. Du trompe-l'œil pour des pièces en peau lainée qui ressemblent à du vison ou du renard, des patchworks de cuir, du satin matelassé.

Tout au long de la collection, un crescendo de couleurs évoque les nuances de Rome au crépuscule – vert laurier et vert forêt, graphite, chocolat et bleu pétrole – jusqu'aux teintes flamboyantes de ses éternels couchers de soleil en cannelle et terracotta, bubblegum, écarlate et rose poudré.

Avec une standing ovation à la clé...

- Le calme avant la tempête -

Chez Gucci, sans Sabato de Sarno, son directeur de création resté aux commandes du style pendant deux ans avant d'être remercié début février, on a monté un défilé clairement plus inspiré par l'héritage de la marque que par la signature De Sarno.

Défilé Gucci à la Fashion Week de Milan, le 25 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Des couleurs, du logo double G, des références à l'histoire avec des looks 70's ou 90's, un travail sur les cuirs comme la maison les aime.

L'ambiance était bien sûr particulière avec toutes les équipes venues saluer le public à la fin du défilé.

La maison romaine est en grande difficulté depuis des années: son propriétaire, le groupe français de luxe Kering , a vu ses bénéfices s'effondrer en 2024, plombés par la baisse de 23% des ventes de sa marque phare.

Et avec le débarquement de De Sarno, ce sont plus de 150 salariés qui avaient quitté Rome pour le suivre à Milan il y a à peine un an et demi dont l'avenir s'écrit en pointillés.

"La direction de l'entreprise avait promis 12 mois d'aides, mais après cette période, dans une ville comme Milan où la vie est 30 à 40% plus chère qu'à Rome, sans augmentation structurelle des salaires, beaucoup ont été obligés de démissionner", déplore Anita Ferri, syndicaliste Filctem Cgil chez Gucci.

Défilé Gucci à la Fashion Week de Milan, le 25 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

"Même maintenant, l'anxiété est profonde, car chaque nouveau directeur artistique arrive généralement avec son équipe et donc, par conséquent, le jeu des chaises musicales a des répercussions à d'autres niveaux. Nous pensons que c'est le calme avant la tempête".

Dans le cas de Bottega Veneta, le départ de Matthieu Blazy pour rejoindre Chanel a tout de suite été accompagné de l'annonce de l’arrivée de Louise Trotter.

La maison vénitienne a donc choisi une autre stratégie : ne pas défiler cette saison pour laisser le temps au passage de relais de se faire. Trotter présentera sa première collection en septembre 2025.