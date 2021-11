Farfetch : les ventes déçoivent

AOF - EN SAVOIR PLUS

Farfetch table sur un Ebitda ajusté d'environ 5 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2021, et d'environ 40 millions de dollars pour le quatrième trimestre.

Le groupe s'est dit en bonne posture pour atteindre son objectif annuel d'Ebitda ajusté et de volume d'affaires alors que les marques n'ont jamais été aussi présentes sur la plateforme.

(AOF) - Farfetch a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au troisième trimestre, la plateforme de ventes de produits de luxe en ligne a réalisé un bénéfice net de 769 millions de dollars, ou 2,09 dollars par action, contre une perte de 537 millions, ou 1,58 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à -14 cents. Les analystes tablaient sur une perte de 24 cents. Les ventes ont bondi de 33% à 583 millions. Le consensus tablait sur 591 millions.

