Farfetch : le dossier YNAP à la traîne

(AOF) - Le spécialiste de la vente du luxe en ligne, le britannique Farfetch, coté à Wall Street, semble peu pressé d'entrer au capital de Yoox Net-a-Porter (YNAP). Dans le sillage de la publication de ses résultats annuels, Richemont a indiqué que les discussions se prolongeaient avec plusieurs acteurs du secteur pour céder une partie de sa filiale YNAP. En novembre dernier pourtant, le groupe suisse avait annoncé des discussions avec Farfetch.

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.