Family Dollar conclut un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec la FTC américaine et plusieurs États pour avoir prétendument facturé des prix excessifs à ses clients

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) et plusieurs États ont conclu un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec Family Dollar suite à des allégations selon lesquelles l'enseigne aurait surfacturé ses clients, notamment en leur facturant en caisse un montant supérieur à celui annoncé sur son site web et son application mobile.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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