Family Dollar conclut un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec la FTC américaine et plusieurs États concernant des surfacturations infligées à ses clients

Family Dollar a conclu un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis et 17 États, suite à des allégations selon lesquelles le distributeur à bas prix facturait systématiquement aux clients, en caisse, des prix supérieurs à ceux affichés en rayon, dans ses prospectus hebdomadaires, sur son site web et sur son application mobile.

Selon les documents relatifs à l’accord déposés jeudi devant le tribunal fédéral de Norfolk, en Virginie, Family Dollar versera 40 millions de dollars à titre de dédommagement et accordera 20 millions de dollars de remises futures aux clients éligibles, tout en versant 3 millions de dollars aux États. L’enseigne doit également mettre en place un programme de « précision des prix » afin de garantir que les clients ne soient pas surfacturés.

Family Dollar a été accusé d’avoir « trahi la confiance » de millions d’Américains qui comptent sur lui pour leurs produits de première nécessité, notamment de nombreux clients à faibles revenus ou au budget limité, et d’avoir « causé un préjudice financier important aux communautés qui peuvent le moins se le permettre ».

Selon les documents judiciaires, les surfacturations commises depuis 2023 se sont élevées à plusieurs millions de dollars et ont enfreint les lois fédérales et étatiques interdisant les pratiques trompeuses.

La FTC et 20 États ont intenté le mois dernier une action en justice similaire contre le distributeur à bas prix Dollar General DG.N , l’accusant de surfacturer ses clients. Dollar General a déclaré qu’il se défendrait et qu’il n’avait pas « délibérément ignoré » les besoins de ses clients en matière d’accessibilité financière.

Selon des documents judiciaires, Family Dollar comptait récemment 7 076 magasins répartis dans 48 États américains et à Washington, D.C.

Beaucoup d’entre eux sont situés dans ce que l’entreprise, dont le siège se trouve à Chesapeake, en Virginie, appelle des « déserts alimentaires », où les clients manquent cruellement d’options abordables pour acheter de la nourriture, des produits d’entretien et d’autres produits de première nécessité.

En acceptant ce règlement à l'amiable, Family Dollar n'a ni reconnu ni nié avoir commis des infractions. Ni l'entreprise ni son avocat n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les 17 États concernés sont l’Alabama, l’Arkansas, le Colorado, la Floride, l’Iowa, l’Illinois, le Kansas, la Louisiane, le Mississippi, le Nebraska, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah et le Wisconsin.

Family Dollar appartient à Brigade Capital Management et Macellum Capital Management, qui ont racheté l’entreprise à Dollar Tree DLTR.O pour 1,01 milliard de dollars en espèces en juillet 2025.