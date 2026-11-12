Family Dollar conclut un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec la FTC américaine et plusieurs États concernant des surfacturations infligées à ses clients

Family Dollar a conclu un accord à l'amiable de 63 millions de dollars avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis et 17 États, suite à des allégations selon lesquelles l'enseigne de discount aurait surfacturé ses clients , notamment en leur facturant en caisse un montant supérieur à celui annoncé sur son site web et son application mobile.

Selon les documents relatifs à l'accord déposés jeudi devant le tribunal fédéral de Norfolk, en Virginie, Family Dollar versera 40 millions de dollars à titre de dédommagement et accordera 20 millions de dollars de remises futures aux clients éligibles, tout en versant 3 millions de dollars aux États.

La FTC et les États ont accusé Family Dollar d’avoir enfreint les lois fédérales et étatiques contre les pratiques trompeuses, d’avoir « trahi la confiance » de millions de consommateurs américains qui comptent sur l’enseigne pour leurs produits de première nécessité, et d’avoir « causé un préjudice financier important aux communautés qui en ont le moins les moyens ».

En acceptant cet accord, Family Dollar n’a ni reconnu ni nié avoir commis des infractions. L’entreprise, dont le siège se trouve à Chesapeake, en Virginie, ainsi que son avocat, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Family Dollar compte plus de 8.000 magasins, selon son site web.