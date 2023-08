FAITS MARQUANTS-Lars Fruergaard Jorgensen, directeur général de Novo Nordisk, à l'événement Reuters Newsmaker

LONDRES, 25 août (Reuters) - Le directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Lars Fruergaard Jorgensen, s'est exprimé vendredi lors d'un événement Reuters Newsmaker. Voici quelques citations extraites de son entretien, qui portait sur le Wegovy, le médicament amaigrissant très populaire de la société.

SUR L'AUGMENTATION DES TAUX D'OBÉSITÉ

"La croissance de l'obésité est réellement liée à notre mode de vie actuel. Si l'on réfléchit à la manière dont chacun d'entre nous se déplace aujourd'hui dans la société, par rapport à notre enfance, je me souviens que j'enfourchais mon vélo le matin pour aller à l'école. Je me sens coupable d'avoir davantage emmené mes enfants en voiture.

"J'étais en Chine la semaine dernière et je me suis rendu compte que la situation avait beaucoup changé par rapport à la première fois que je l'ai visitée, il y a 20 ou 30 ans, et qu'il y avait beaucoup de bicyclettes sur les routes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures. Les vélos ont été remplacés par des vélos électriques ou des scooters

"Il y a une composante génétique qui joue un rôle dans le développement du poids corporel et de l'obésité de différentes manières, mais il y a aussi une dimension socio-économique, et je pense qu'il est important que nous considérions l'obésité d'une manière plus globale, et généralement le régime alimentaire et l'exercice physique vont de pair avec le traitement médical

SUR LES RÉSULTATS DES ESSAIS ET LE RETOUR D'INFORMATION DES PATIENTS

"Nous venons de publier les principales données de l'essai sur les résultats cardiovasculaires, qui montrent que nous réduisons le risque de maladie cardiovasculaire de 20 %, ce qui représente des avantages très significatifs pour la santé.

"Il faut ajouter à cela, bien sûr, ce que cela signifie pour l'individu qui vit avec l'obésité, ce qui signifie parfois qu'il est moins actif dans la société, peut-être moins actif sur le marché du travail, et les gouvernements considèrent également cela comme une tendance qui réduit potentiellement le nombre de personnes actives sur le marché du travail, et avec le vieillissement des populations, il est en fait très significatif d'inverser ces tendances et d'avoir plus de personnes qui peuvent être actives sur le marché du travail et devenir des contribuables au lieu d'être des consommateurs de soins de santé."

"J'ai eu des conversations avec certaines personnes qui ont participé à l'essai clinique et qui m'ont dit que, pour la première fois, elles avaient l'impression de reprendre le contrôle de leur vie. Ils ne sont plus obsédés par le grignotage, le prochain repas... Elles sentent qu'elles peuvent sortir de chez elles, quitter le réfrigérateur. Ils peuvent sortir et être socialement actifs"

"Nous venons d'analyser les données de l'étude SELECT, qui fait désormais partie des preuves (pour cette classe de médicaments). Nous ne pensons pas qu'il y ait une corrélation entre l'utilisation de ces médicaments et un risque accru de suicide ou d'autres problèmes de sécurité qui ont été décrits

SUR LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DE NOVO EN EUROPE

"Notre objectif est d'essayer de conclure des accords avec les systèmes de santé. Et bien sûr, c'est un peu différent d'un pays à l'autre. En Europe, où les soins de santé sont généralement financés par l'État, nous chercherions à obtenir un remboursement pour les patients dont l'IMC est le plus élevé, qui présentent des comorbidités et qui sont peut-être aussi moins chanceux d'un point de vue socio-économique. Nous pensons en effet qu'aucun pays ne sera en mesure de financer les soins pour toutes les personnes souffrant d'obésité

("Le lancement en Allemagne ne vise pas à atteindre chaque personne souffrant d'obésité, mais à collaborer avec le système de santé et à faire partie de ce programme de lutte contre l'obésité) conçu par le gouvernement, afin de montrer que nous pouvons atteindre les patients qui ont le plus besoin de ce médicament et tenter de résoudre un véritable problème de santé publique en collaboration avec les pouvoirs publics

"Lorsque nous avons lancé le programme aux États-Unis, nous avons constaté une très, très forte adhésion. Nous avons ensuite essayé de nous lancer au Danemark et en Norvège, qui sont des marchés beaucoup plus petits, mais nous avons de nouveau constaté une très, très forte adhésion. Aujourd'hui, nous essayons de nous lancer sur un marché plus vaste où nous essayons d'entrer dans le système de santé. Il s'agit donc d'une tentative de tester différentes stratégies commerciales, car nous constatons que la demande pour ce médicament est si forte que nous devons être plus attentifs à la manière dont nous parvenons à atteindre les patients

"Il ne s'agit pas seulement d'une question de poids, mais aussi de santé et d'amélioration significative des résultats pour ces personnes. Si l'on considère les patients qui génèrent des coûts de santé, on constate que les personnes souffrant d'obésité font partie de ceux qui génèrent les coûts les plus élevés dans les systèmes de soins de santé. En s'attaquant à ce problème, nous soulageons le système de santé"

"... Il est évident que nous sommes aujourd'hui limités en termes de volumes. Ce n'est donc pas que nous soyons dans un mode de lancement massif, nous allons nous lancer dans de plus en plus de pays...".

"... Le fait d'agir de manière proactive, d'essayer de limiter certains de ces lancements et de trouver des moyens, différents d'un pays à l'autre, de s'assurer que nous ciblons nos lancements, je pense que c'est une bonne chose pour les systèmes de santé. Et c'est également bon pour nous, car cela signifie que nous établissons l'obésité comme une véritable maladie avec de sérieux bénéfices pour la santé lorsque nous nous adressons à ces patients. Et cela permettra, bien sûr, de réaliser des économies dans le système. Au fil du temps, il est donc possible d'étendre progressivement le traitement à un nombre croissant de patients, tout en augmentant la production

SUR L'APPROVISIONNEMENT

"Je dirais qu'il s'agit d'une situation très inhabituelle pour une société pharmaceutique, car généralement, lorsque vous lancez des médicaments, vous avez une population relativement bien définie que vous allez servir...

Dans le cas de l'obésité, nous avons affaire à un milliard de patients dans le monde. Dans le cas de l'obésité, nous avons affaire à un milliard de patients dans le monde. Dans certains des pays dont nous parlons, la moitié de la population est en principe constituée de patients et de clients

"(Lorsque) nous avons lancé notre dernière innovation, nous avons constaté que les médecins avaient accumulé les patients. Les patients étaient vraiment mobilisés et nous avons également constaté que les payeurs étaient prêts à payer. Nous avons donc constaté un changement radical dans les courbes de la demande que nous avions connues par le passé"

"Nous accélérons la fabrication. Nous ajoutons des lignes plus ou moins régulièrement, et nous continuerons à le faire dans les années à venir. Mais il n'est pas improbable que nous nous retrouvions dans une situation où, à mesure que les gens prennent conscience de cette opportunité, le nombre de personnes qui luttent contre le poids se mobilise... Je pense donc que dans un avenir prévisible, la demande sera supérieure à ce que nous pouvons offrir

"Nous commençons l'année avec une ligne de fabrication sous contrat externe. Nous commencerons l'année prochaine peut-être avec trois de ces lignes, nous investissons également...".

"Nous produisons beaucoup, et beaucoup plus chaque jour. Nous produisons beaucoup, et beaucoup plus chaque jour. Tous nos sites fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7