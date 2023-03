Faillite de la SVB : la BCE allemande en réunion de crise

Créée lors de la dernière crise financière de 2008, l'équipe de crise de Bundesbank est chargée d'informer le conseil de la Bundesbank et de proposer des recommandations mais elle n'a pas le pouvoir de décisions.

(AOF) - La banque centrale allemande, la Bundesbank, a convoqué ce lundi une réunion de crise pour évaluer les possibles effets de l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB) sur son marché domestique alors qu'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) est programmée jeudi. Outre-Rhin, des établissements comme Commerzbank et Deutsche Bank ont chuté en Bourse dans le sillage du secteur bancaire européen.

