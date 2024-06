Faiblesse en vue à Wall Street : inflation et Fed au menu de mercredi

(AOF) - Les marchés actions américains devraient retomber après une seconde partie de séance favorable hier. Les investisseurs attendent demain, les chiffres de l’inflation en mai, mais surtout la décision de la Fed et les commentaires de son président, Jerome Powell. En attendant, les taux longs se replient légèrement. Du côté des valeurs, GM a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent 0,30%. En revanche, l'once d'or gagne du terrain.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en légère hausse, à rebours d'une Europe dans le rouge à la suite des résultats des élections européennes. La Fed va livrer ce mercredi sa prochaine décision de politique monétaire dans ce qui sera l'un des temps forts de cette semaine. Coté valeurs, l'action Southwest Airlines a bondi alors que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a accumulé près de 2 milliards de dollars d’actions de la compagnie aérienne. Le Dow Jones a gagné 0,18% à 38868,05 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,35% à 17192,53 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Apple

Lors de sa conférence WWDC, Apple a fait des annonces à propos de sa stratégie d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans ses produits et services. Pour HSBC, les annonces ont finalement été conformes à ses attentes et à celles du marché : de nouveaux systèmes d'exploitation, un Siri amélioré et l'intégration de ChatGPT, pour n'en citer que quelques-uns.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après que son médicament contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab, a reçu le soutien unanime d'un groupe d'experts de l'agence américaine du médicament, la FDA, selon Reuters. "L'agence n'est pas obligée de suivre les recommandations de ses conseillers externes, mais elle le fait généralement", souligne l’agence. La décision finale de la FDA était initialement attendue au début de cette année avant qu’elle ne décide de consulter son groupe d'experts indépendants.

General Motors

Le constructeur automobile américain, General Motors, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions permettant de racheter jusqu'à 6 milliards de dollars d'actions. En novembre 2023, GM a annoncé un rachat d'actions accéléré de 10 milliards de dollars, tout en continuant à disposer d'une capacité restante d'environ 1,4 milliard de dollars dans le cadre de son autorisation antérieure de rachat d'actions.

Rocket Lab

Rocket Lab (entreprise mondiale des services de lancement et des systèmes spatiaux) a signé un protocole d'accord préliminaire non contraignant avec le ministère du commerce américain, qui lui permettrait de recevoir jusqu'à 23,9 millions de dollars de financement direct, dans le cadre de la loi Chips et de la loi sur la science. L'investissement proposé permettrait à Rocket Lab d'augmenter sa production de semi-conducteurs composés pour les engins spatiaux et les satellites, dans le cadre d'une expansion et d'une modernisation des installations de la société à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.