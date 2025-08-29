FAIBLES- Les prévisions du fabricant de puces Marvell concernant les centres de données incitent les investisseurs en IA à se débarrasser de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les perspectives laissent entrevoir une baisse de l'activité de fabrication de puces personnalisées

*

Les actions ont baissé de plus de 12 % après le marché

(Refonte pour ajouter les commentaires et le contexte de la directrice générale et des analystes) par Juby Babu

Le fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché jeudi, décevant les investisseurs habitués à des résultats solides de la part des entreprises axées sur l'intelligence artificielle et faisant chuter ses actions de 12 % après les heures de bureau.

Les actions de la société - qui conçoit des puces personnalisées pour alimenter les charges de travail d'intelligence artificielle pour les grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft et Amazon - ont chuté de 30 % cette année, les investisseurs ayant douté de la position de Marvell sur le marché des centres de données.

Avec l'augmentation des investissements dans l'IA , les fabricants de puces sont confrontés à une surveillance plus stricte de la part des investisseurs, car les attentes élevées de Wall Street laissent peu de place à la déception.

L'entreprise a fait état d'une hausse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre dans le secteur des centres de données - en hausse de 69 % à 1,49 milliard de dollars, contre une estimation moyenne de 1,51 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Matthew Murphy, directeur général de Marvell, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre serait stable sur une base séquentielle, mais que le quatrième trimestre serait nettement plus solide.

Les sombres perspectives du trimestre d'octobre prévoient un déclin de l'activité ASIC personnalisée de Marvell, ce qui a été une mauvaise surprise pour les investisseurs, a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights, faisant référence aux circuits intégrés à application spécifique, ou aux puces conçues pour des tâches spécifiques.

"Nous nous attendions à une accélération de la croissance de l'activité ASIC personnalisée, car Marvell a remporté des contrats de conception avec de nombreux clients hyperscale. Au lieu de cela, la direction parle de 'grumeaux' dans son activité ASIC personnalisée", a-t-il déclaré.

Marvell n'a pas précisé la cause de la faiblesse de cette activité, mais Matthew Murphy a déclaré qu'il s'agissait d'une situation normale lorsque les grands fournisseurs d'informatique en nuage mettent en place une infrastructure.

Les médias ont récemment rapporté que Microsoft MSFT.O avait retardé la sortie de certaines de ses prochaines puces IA internes jusqu'en 2028 ou plus tard, ce qui a eu un impact sur Marvell, qui doit concevoir certains composants pour ces puces. Par ailleurs, l'autre grand client de Marvell, AWS, l'activité cloud d'Amazon AMZN.O , a perdu du terrain face à Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O .

AWS a enregistré une hausse de 17,5 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. En comparaison, les ventes d'Azure de Microsoft ont augmenté de 39 % et celles de Google Cloud de 32 %.

Tore Svanberg, analyste chez Stifel, a déclaré que Marvell était bien positionné pour capitaliser sur le marché des ASIC, "mais il faudra attendre 12 à 18 mois avant que cette activité ne soit plus diversifiée et ne permette de réaliser des résultats plus réguliers."

La directrice générale du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a rejeté mercredi les inquiétudes concernant la fin d'un boom des dépenses pour les puces d'IA et a déclaré que les opportunités se développeront en un marché de plusieurs billions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Marvell prévoit un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars au troisième trimestre, plus ou moins 5 %, contre une estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, qui s'est achevé le 2 août, Marvell a enregistré un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars, conforme aux estimations des analystes.

Au début du mois d'août, la société a conclu la vente de son activité Ethernet automobile au fabricant de puces allemande Infineon Technologies IFXGn.DE , pour un montant de 2,5 milliards de dollars.