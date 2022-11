Fahd Khadraoui nommé directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits

(AOF) - Marie Brizard Wine & Spirits annonce la nomination de Fahd Khadraoui en qualité de directeur général de la société, en remplacement d' Andrew Highcock, qui quitte le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Présent aux côtés de la direction de la société et du groupe depuis 2019 en qualité de Directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions et de secrétaire général, Fahd Khadraoui, diplômé de l’Ecole Centrale Lyon, bénéficie ainsi d’une excellente connaissance du groupe et du marché des vins et spiritueux.

Sous son impulsion, le comité exécutif du groupe poursuivra l'amélioration de la rentabilité et la mise en place d'une stratégie de croissance.

