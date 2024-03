Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FactSet: BPA ajusté trimestriel en hausse de 11,1% information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - FactSet publie un chiffre d'affaires de 546 M$ au titre de son 2e trimestre (soit la période de déc-jan-fév), en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ajusté trimestriel ressort en hausse de 9,8%, à 209 M$, pour un bénéfice net ajusté en hausse de 10,1%, à 163 M$.



Enfin, le BPA ajusté ressort à 4,22$ au 2e trimestre, en progression de 11,1% sur un an et supérieur aux attentes.



Pour 2024, la société cible un chiffre d'affaires compris entre 2,2 et 2,21 milliards de dollars avec un BPA ajusté compris entre 15,6 et 16$.







