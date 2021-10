Facebook vise l’Europe pour l’expansion de son Metaverse

L'entreprise a indiqué que ce projet s'étalerait sur cinq ans et a décrit la poussée européenne comme une "période passionnante" pour l'industrie technologique européenne.

Dans le cadre d’une campagne de recrutement, Facebook (FB), le géant des médias sociaux, a annoncé dimanche son intention d’embaucher jusqu’à 10 000 personnes en Europe pour construire un “Metaverse” qui combinera les technologies de réalité virtuelle et augmentée pour une expérience numérique totalement immersive.

L’entreprise a indiqué que ce projet s’étalerait sur cinq ans et a décrit la poussée européenne comme une “période passionnante” pour l’industrie technologique européenne, affirmant que l’Europe dispose “d’un grand marché de consommation, d’universités de premier ordre et surtout de talents hautement qualifié”.

Surnommé le tueur d'Internet, le secteur des metaverses devient de plus en plus compétitif.

