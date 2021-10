Facebook va recruter 10 000 personnes en Europe pour développer un métaverse

(AOF) - Facebook a annoncé un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés au sein de l’Union européenne (UE) au cours des cinq prochaines années. Le premier réseau social mondial développe ce qu'il appelle le métaverse – " une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ".

" Aucune entreprise ne possédera et n'exploitera le métaverse. Comme Internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité ", explique-t-il.

" Au cœur de son cœur se trouve l'idée qu'en créant un plus grand sentiment de ' présence virtuelle ', l'interaction en ligne peut devenir beaucoup plus proche de l'expérience d'interagir en personne. Le métaverse a le potentiel d'aider à débloquer l'accès à de nouvelles opportunités créatives, sociales et économiques. Et ce sont les Européens qui le façonneront dès le départ " ajoute Facebook.

