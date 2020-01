Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook : va déployer le thème sombre au printemps Cercle Finance • 10/01/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Selon des informations glanées par le site Cnet, directement auprès de responsables de l'entreprise, Facebook devrait déployer le thème sombre de son réseau social dès le printemps 2020. Dévoilé lors de la conférence F8 de 2019, ce 'dark mode' est intégré au nouveau design du site. Activé, il remplace les grands aplats de blanc par de larges surfaces noires, plus reposantes pour les yeux. Il faut dire que Facebook, pourtant pionnier en matière de services web, est l'un des derniers géants à ne pas proposer ce type de fonctionnalité. Instagram ou Twitter, par exemple, ont déjà cédé à ce 'nouvel impératif' de la navigation sur Internet.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +1.43%