Facebook : un analyste à l'achat, le titre en hausse

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook gagne près de 3% après que la Deutsche Bank a relevé son objectif de cours pour l'entreprise à 325 dollars contre 305 dollars précédemment, et maintenu sa recommandation d'achat. Selon la banque, il existe 'une marge de manoeuvre significative' à la hausse, notamment au 4e trimestre, grâce à la progression de la publicité sur le réseau social. 'Après un mois de juillet difficile de la part des annonceurs, nous avons entendu dire que le mois d'août s'était amélioré pour atteindre une meilleure croissance qu'en juin. Et l'amélioration pour septembre devrait être encore plus prononcée ', justifie Deutsche Bank.

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +2.88%