Facebook souhaiterait changer de nom

Selon le média, ce changement de marque témoigne de l'ambition du groupe d'être connu pour autre chose que les médias sociaux et tous les maux qui en découlent. Le changement de marque positionnerait probablement l'application Facebook comme l'un des nombreux produits d'une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc.

(AOF) - Facebook prévoit de changer sa dénomination sociale la semaine prochaine afin de refléter l'importance qu'il accorde à la construction du métaverse, affirme The Verge citant des sources proches du dossier. Le premier réseau social mondial développe ce qu'il appelle le métaverse – " une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée".

